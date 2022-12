Informação foi confirmada pela assessoria de imprensa do petista - Reprodução/Redes Sociais

Publicado 22/12/2022 10:15 | Atualizado 22/12/2022 11:18

Brasília - O futuro ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), anuncia nesta quinta-feira, 22, às 14h, novos secretários da pasta. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa do petista ao 'Estadão'.

O anúncio será feito no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB) de Brasília, sede do governo de transição, onde ainda nesta manhã o presidente diplomado Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deve confirmar mais ministros da Esplanada.

Até então, além de Haddad, o presidente eleito já entregou o comando de outras cinco pastas do novo governo.

O ex-governador da Bahia, Rui Costa, ficará com a Casa Civil, José Múcio, ministro aposentado do Tribunal de Contas da União (TCU), foi escolhido como ministro da Defesa, Mauro Vieira vai liderar o Itamaraty, o senador eleito Flávio Dino será responsável pelo Ministério da Justiça e a cantora Margareth Menezes cuidará do Ministério da Cultura, que tinha sido rebaixado à secretaria no governo de Jair Bolsonaro (PL).