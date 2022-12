João Jorge presidirá a Fundação Palmares a partir de janeiro - Facebook/Reprodução

João Jorge presidirá a Fundação Palmares a partir de janeiroFacebook/Reprodução

Publicado 22/12/2022 18:56 | Atualizado 22/12/2022 19:49

Futura ministra da Cultura, a cantora Margareth Menezes anunciou nesta quinta-feira, 22, que a Fundação Palmares será dirigida a partir de janeiro pelo advogado e presidente do Olodum, na Bahia, João Jorge. Segundo ela, o convite já foi aceito. Ele é conhecido pela militância em defesa e preservação da cultura negra no país.



A informação foi passada por Margareth logo após o anúncio dos novos ministros do governo Lula, em evento realizado na manhã desta quinta. A futura responsável pela pasta da Cultura destacou a importância de resgatar o trabalho desenvolvido pela Fundação Palmares até a chegada de Jair Bolsonaro à Presidência, em 2018.



"Convidei – e ele já aceitou – o João Jorge, presidente do bloco Olodum, um dos fundadores do bloco Olodum, para fazer o resgate da Fundação Palmares. Ela foi completamente depredada, física e na sua estrutura interna", afirmou Margareth.



A Fundação Palmares foi criada em 1998, com o papel de promover a preservação da arte e da cultura afro-brasileira. Contudo, desde 2018, o órgão sofre com o esvaziamento e esteve envolvido em uma série de polêmicas.

Presidente do órgão até março deste ano, Sérgio Camargo mudou radicalmente a orientação do trabalho desenvolvido pela fundação. Ele chegou a classificar o movimento negro como “escória maldita” e que sentia “vergonha da negrada militante”.



João Jorge assumirá o comando da fundação com a tarefa de resgatar o papel original do órgão. Formado em Direito pela Universidade de Brasília (UnB), ele já integrou o Conselho da Empresa Brasileira de Comunicação (EBC).