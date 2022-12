Apresentador da afiliada da TV Record, Lucas Ferraz - Reprodução Internet

Apresentador da afiliada da TV Record, Lucas FerrazReprodução Internet

Publicado 23/12/2022 14:31 | Atualizado 23/12/2022 14:36

Rio - O apresentador Lucas Ferraz, da afiliada da TV Record no estado de MT, foi preso na última quarta-feira (21), por suspeita de agressão à esposa no último sábado (17) durante a festa de confraternização da sua empresa. Lucas foi demitido no início da semana.

fotogaleria

A Polícia Civil confirmou o caso à Splash, da UOL, e informou que as investigações apontam a suspeita de violência psicológica. Segundo o informativo, Lucas brigou com a esposa na festa e deu um soco no rosto da mulher, motivado pelo ciúmes. Após ser detido pela Delegacia Especializada de Defesa da Mulher de Tangará da Serra, o jornalista prestou depoimento na última quinta-feira (22), mas preferiu ficar calado. Já a esposa, negou ter sido agredida, afirmando que os ferimentos foram causados por ela mesma.

Em seu Instagram, Lucas compartilhou uma nota oficial, assinada pela esposa, afirmando que nunca se sentiu coagida pelo esposo, e sim pelas autoridades que a interrogaram: "Coagida me senti quando no meu depoimento à autoridade policial que me ouviu falou por três vezes na minha cara que era mentira, em um lugar onde deveria me sentir ouvida e compreendida.", e continuou: "Desconforto? Desconforto eu senti quando no exame realizado, o médico mandou de forma grosseira para que eu "descesse as calças", onde falei que por motivos de desconforto preferia que a auxiliar do sexo feminino olhasse essa parte do meu corpo pois ela já havia olhado outra parte e apenas falado para ele, sem a supervisão do mesmo no área apontada por ela. Essa situação sim me deixou desconfortável!"

Katrine alegou que se sentiu coagida a depor contra o marido e ainda afirmou que discordava com a prisão do amado: "Nessa situação sim me senti coagida. Não concordo com a decisão de mantê-lo preso pois o mesmo não me oferece nenhum risco". Também em seu Instagram, Lucas publicou um vídeo no qual ele e a mulher foram entrevistados sobre o ocorrido, e escreveu na legenda: "Uma entrevista Franca e sem rodeios, minha esposa e eu resolvemos quebrar o silêncio depois de tudo. Estávamos calados por orientação jurídica e só agora foi possível falarmos abertamente. Obrigado pela compreensão e que Deus abençoe os justos."

A assessoria da TV Vale, afiliada da TV Record, liberou uma nota oficial na última segunda-feira (19) afirmando que o jornalista havia sido demitido assim que a denúncia foi feita.