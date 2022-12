Aeroporto de Brasília deve reforça a segurança no local essa semana - Inframerica/Divulgação - 26.12.2022

Aeroporto de Brasília deve reforça a segurança no local essa semanaInframerica/Divulgação - 26.12.2022

Publicado 26/12/2022 17:15

Brasília - O Aeroporto Internacional de Brasília, a Inframerica, informou através de um comunicado que reforçará o o policiamento ostensivo e a vigilância do terminal a partir desta segundaç-feira (26), após o bolsonarista George Washington de Oliveira Sousa, de 54 anos, armar explosivos em um caminhão-tanque que entraria no local.

A ação, que foi classicada pela polícia como uma tentativa de atentado terrorista, ocorreu no último sábado (24). Segundo a Polícia Civil, o artefato iria ser acionado com o uso de um controle remoto, mas falhou.

O motorista da carreta onde o explosivo foi alocado percebeu a presença de uma caixa de papelão em um dos eixos do veículo. Segundo ele, ao abrir, encontrou duas “bananas” de dinamite e um detonador com “luzes piscando”. Logo depois, o homem acionou a Polícia Militar, que em conjunto com equipes do Corpo de Bombeiros e das polícias Federal (PF) e Civil (PCDF), desativaram a bomba.

Após ser preso, no sábado (24), em depoimento à Polícia Civil do Distrito Federal, o bolsonarista George Sousa confessou ter montado os explosivos e, ainda, afirmou que gastou cerca de R$ 170 mil com armas e que planejava um possível atentado organizado na cidade que seria colocado em prática nos próximos dias.

Segundo o empresário, ele pretendia entregar armas a apoiadores de atual presidente, Jair Bolsonaro (PL), acampados em frente ao QG do Exércit o e explodir bombas para radicalizar os bolsonaristas.

O homem disse que planejava um atentado para o dia da posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Veja o foi apreendido com o bolsonarista que deve ser autuado por crime contra Estado Democrático e porte e posse de arma de fogo: dois revólveres; duas espingardas; três pistolas; cinco emulsões explosivas; munições; uniformes camuflados.