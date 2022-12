O público irá acompanhar o desfile de Lula e, pelos telões, poderá assistir ao ato que oficializa a posse, o pronunciamento e a transmissão da faixa presidencial - CARL DE SOUZA / AFP

O público irá acompanhar o desfile de Lula e, pelos telões, poderá assistir ao ato que oficializa a posse, o pronunciamento e a transmissão da faixa presidencialCARL DE SOUZA / AFP

Publicado 29/12/2022 07:47

A posse de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Geraldo Alckmin (PSB), como presidente e vice-presidente do Brasil ocorrerá no próximo domingo, 1º, com cerimônias no Palácio do Planalto, Congresso e Itamaraty e muita música na programação. O "Festival do Futuro" organizado pelo governo petista começa às 10h, na Esplanada dos Ministérios, em Brasília, e vai até a madrugada de segunda-feira, 2. O roteiro conta com dois palcos para shwos e desfile de carro.

Os shows acontecem nos palcos que homenageiam Elza Soares e Gal Costa. Eles vão receber os shows de Duda Beat, Pabllo Vittar, Martinho da Vila, Maria Rita, Margareth Menezes, entre outras atrações. A programação começa pela manhã e termina às 13h30 para a realização das cerimônias oficiais da posse.

O público irá acompanhar o desfile de Lula e, pelos telões, poderá assistir ao ato que oficializa a posse, no Congresso Nacional, o pronunciamento do presidente eleito e a transmissão da faixa presidencial. No meio da tarde, haverá um intervalo da cerimônia para o show de Juliano Maderada e Banda. Às 18h30, a programação musical será retomada.

Passagem da faixa presidencial



Como a previsão é de que o presidente Jair Bolsonaro (PL) esteja nos Estados Unidos, ainda não há uma definição sobre quem vai passar a faixa presidencial a Lula. Há a possibilidade que o presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), por ser o chefe do Poder Legislativo, faça isso.

Aliados do mineiro dizem que ele irá desempenhar o papel caso seja necessário, mas ainda não houve um martelo batido do PT sobre isso, que ainda avalia também fazer uma passagem simbólica da faixa com representantes da sociedade civil.



Roteiro de shows da posse

- 10h Cortejo de manifestações populares



- 11h (Palco Elza Soares) : Show "Brasília de Todos os Ritmos"



- 12h30 (Palco Gal Costa): Show Kleber Lucas Convida: Clóvis Pinho, Leonardo Gonçalves, Mn Mc e Sarah Renata



- 15h50 (Palco Gal Costa): Show Juliano Maderada e Banda

- 18h30 (Palco Elza Soares): Show "Futuro Ancestral", com Drik Barbosa, Marissol Mwab, Ellen Oléria, Fioti, Gog, Rael, Rappin Hood e Salgadinho



- 19h40 (Palco Gal Costa): Show "Outra Vez Cantar", com Alessandra Leão, Chico César e Geraldo Azevedo, Fernanda Takai, Francisco El Hombre e Luê, Flor Gil, Johnny Hooker, Lirinha, Marcelo Jeneci, Odair José, Otto, Paulo Miklos, Tulipa Ruiz e Thalma De Freitas



- 20h55 (Palco Elza Soares): Show "Amanhã Vai Ser Outro Dia", com Aline Calixto, Fernanda Abreu, Jards Macalé, Maria Rita, Martinho Da Vila, Paula Lima, Leoni, Renegado, Rogeria Holtz, Teresa Cristina, Romero Ferro, Zélia Duncan e Delacruz



- 22h50 (Palco Gal Costa): Show Baianasystem, convida Margareth Menezes



- 0h10 (Palco Elza Soares): Show Gaby Amarantos, convida Aíla, Kâe Guajajara e Jaloo



- 1h10 (Palco Gal Costa): Show Duda Beat, convida Almerio, Doralyce, Luedji Luna e Zé Ibarra



- 02h10 (Palco Elza Soares): Show Pabllo Vittar , convida Lukinhas e Urias



- 03h10 (Palco Gal Costa): Show Valesca Popozuda, convida Mc Marks e Mc Rahell

13h45 às 14h30 - Chegada dos chefes de Estado e de Governo. Anexo 1 do Senado Federal

Roteiro da cerimônia



- 13h30 às 14h30 - Chegada das autoridades e convidados (Salão Branco)



- 14h20 às 14h30 - Chegada do presidente e do vice-presidente da República eleitos na Catedral Metropolitana de Brasília



- 14h30 - Saída do cortejo da Catedral Metropolitana rumo ao Congresso Nacional



- 14h40 - Chegada do presidente e do vice-presidente da República eleitos no Congresso Nacional com receptivo dos Presidentes do Congresso Nacional e da Câmara dos Deputados.



- 15h - Sessão Solene de Posse Presidencial: Abertura da Sessão Solene; execução do Hino Nacional; compromisso Constitucional; leitura e assinatura do termo de posse do presidente e do vice-presidente da República eleitos; pronunciamento do presidente da República; pronunciamento do presidente do Congresso Nacional; e encerramento da sessão solene.



- 15h50 - Deslocamento do presidente e do vice-presidente da República para a sala de audiências da presidência do Senado.



- 16h - Saída do presidente e do vice-presidente da República da sala de audiências da presidência do senado em direção à área externa do Palácio.



- 16h05 - Início da cerimônia externa de honras militares.



- 16h20 - Saída do presidente e do vice-presidente da República para o Palácio do Planalto.



Chefes de Estado estrangeiros



A posse contará com 65 chefes e vice-chefes de Estado. Já confirmaram presença para o evento de domingo os representantes da Alemanha, Portugal, Espanha, Peru, Timor Leste, Cabo Verde, Guiné Bissau, Colômbia, Uruguai, Equador, Angola, Bolívia, Chile, Paraguai, Guiana, Suriname, Honduras, México e Togo.