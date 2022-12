Indicada por Lula para o ministério da Saúde, Nísia Trindade afirmou que o cenário é de preocupação após nova onda de covid-19 na China - Divulgação

Publicado 29/12/2022 17:44

Brasília - A futura ministra da Saúde, Nísia Trindade, afirmou que irá ter uma reunião com técnicos da Organização Mundial da Saúde (OMS) sobre a situação da pandemia da covid-19 na China. Segundo ela, é importante analisar o cenário e entender se a nova onda de casos é devido a novas variantes ou se há algum contexto sanitário do país, mas que não há indicativos para um pior cenário de descontrole.

"Há que se considerar esses fatores, se trata de circulação de novas variantes ou se trata do efeito de uma mudança de política, que deveria ser acompanhada por uma vacinação mais robusta. Sabemos que as vacinas para covid também têm questões ligadas ao tempo de proteção. Todos os aspectos científicos têm que ser considerados nesse quadro sanitário", disse.

Nísia afirmou que o cenário é de "preocupação", mas que em suas conversas com técnicos da OMS não apontam para um pior cenário de descontrole. Ela afirmou que deve-se ter cuidado com as informações sobre a pandemia e que uma das primeiras medidas à frente da Pasta será restituir o pleno funcionamento de comitês técnicos de imunização e para análise dos cenários da pandemia.

"Vamos estar observando se é o caso mesmo de uma revisão da questão da emergência sanitária, uma vez que emergência sanitária não necessariamente significa uma situação mais aguda, mas uma situação de cuidados permanentes", disse citando que as medidas vão ser tomadas à luz da avaliação científica que será restabelecida em sua gestão.