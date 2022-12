Ciro Nogueira e Jair Bolsonaro - AFP

Publicado 30/12/2022 09:33

O presidente Jair Bolsonaro (PL) exonerou o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira do cargo. Além dele, também foram exonerados Célio Faria Júnior, chefe da Secretaria de Governo da Presidência da República, e Daniel de Oliveira Duarte Ferreira, ministro do Desenvolvimento Regional. O despacho foi publicado no Diário Oficial da União (DOU) nesta sexta-feira, 30, penúltimo dia de mandato do presidente.

De acordo com a publicação, a exoneração de Ciro Nogueira e Daniel Ferreira ocorreu a pedido dos próprios ministros. Geralmente, a saída dos atuais titulares ocorre simultaneamente à entrada dos novos. A partir de 2023, o Brasil terá um novo governo presidido pelo presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

O ministro-chefe da Casa Civil é considerado o braço direito e o principal interlocutor do presidente da República dentro do Palácio do Planalto.

Também foi publicada a exoneração do secretário especial de Cultura, vinculado ao Ministério do Turismo, André Porciuncula Alay Esteves.