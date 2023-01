Cerimônia de posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, em Brasília - Divulgação/Ricardo Stuckert

Publicado 01/01/2023 15:36 | Atualizado 01/01/2023 16:16

Vitorioso nas eleições presidenciais realizadas em outubro de 2022, o petista Luiz Inácio Lula da Silva assinou o termo de posse para seu terceiro mandato como presidente da República do Brasil. A cerimônia ocorreu neste domingo, 1º, no Congresso Nacional. Durante o seu primeiro pronunciamento, Lula reforçou o compromisso com a união, a reconstrução do Brasil e o fim da fome.



"Pela terceira vez compareço a esse congresso para agradecer o brasileiro pelo voto de confiança. Renovo esse compromisso junto com Alckmin e todos os ministros. Se estamos aqui hoje é graças à consciência política do povo brasileiros. Foi a democracia a grande vitoriosa, superando as mais violentas ameaças. Se estamos aqui é graças à consciência política da sociedade brasileira e à frente democrática que formamos. Foi a democracia a grande vitoriosa, superando a maior mobilização de recursos públicos e privados que já se viu; as mais violentas ameaças à liberdade do voto", disse em seu discurso. O presidente reforçou ainda: "Sob os ventos da redemocratização, dizíamos: ditadura nunca mais! Hoje, depois do terrível desafio que superamos, devemos dizer: democracia para sempre!"

Após um longo discurso, Lula finalizou ressaltando sua missão até janeiro de 2027. "Minha mais importante missão será honrar a confiança recebida e corresponder às esperanças de um povo sofrido, que jamais perdeu a fé no futuro nem em sua capacidade de superar os desafios. Com a força do povo e as bênçãos de Deus, haveremos der reconstruir este país."

Lula já ocupou a Presidência por dois mandatos, de 2003 a 2010. Agora, assume o posto como 39º chefe do Executivo da República. Geraldo Alckmin (PSB) é o novo vice-presidente. Ambos fizeram o juramento à Constituição, etapa protocolar, e foram empossados pelo presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco (PSD-MG).



Além de Lula, Alckmin e Pacheco, participam da mesa na cerimônia de posse os presidentes da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), do Supremo Tribunal Federal (STF), Rosa Weber, o procurador-geral da República, Augusto Aras, e o primeiro-eecretário do Congresso, Luciano Bivar (União-PE).