Rita de Cássia morre aos 49 anos em Fortaleza, no CearáReprodução Internet

Publicado 04/01/2023 09:18

Rio - A cantora e compositora Rita de Cássia, de 49 anos, um dos principais nomes do forró no país, morreu nesta terça-feira, em Fortaleza, no Ceará. Ela estava internada em um hospital local desde o dia 1º de janeiro por conta de uma fibrose pulmonar. O corpo da artista será levado para Alto Santo, sua cidade natal, onde ela será velada e sepultada.

A cantora é responsável pela composição de sucessos como "Meu Vaqueiro, Meu Peão", "Saga de um Vaqueiro" e "Jeito de Amar". Suas músicas já foram gravadas por bandas e artistas como Mastruz com Leite, Amelinha, Aviões do Forró e Frank Aguiar.

Em sua última postagem, com a voz fraca por conta da doença, Rita de Cássia desejou um "feliz ano novo" para seus seguidores. A fibrose pulmonar causa o enrijecimento do pulmão e algumas espécies de "cicatrizes", o que dificulta a respiração.

A atriz Lucy Alves, protagonista da novela "Travessia", que também é cantora e multi-instrumentista, lamentou a morte de Rita de Cássia nas redes sociais. "Descanse em paz", escreveu nos Stories, do Instagram. O poeta Bráulio Bessa também lamentou a morte da amiga. "Rita de Cássia, minha conterrânea e amiga, sua partida partiu nossos corações. Siga encantando os anjos com seu forró que tanto cantou o amor", escreveu. A cantora Taty Girl disse que "não consegue acreditar" e que o forró está de luto.