Lula participa da primeira reunião no Palácio do Planalto com ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha - Ricardo Stuckert

Publicado 04/01/2023 15:38 | Atualizado 04/01/2023 16:05

Brasília - Com uma série de reuniões agendadas com os ministros Alexandre Padilha (Relações Institucionais), Fernando Haddad (Fazenda), Mauro Vieira (Relações Exteriores) e Paulo Pimenta (Comunicação Social), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) iniciou, nesta quarta-feira, 4, o trabalho no Palácio do Planalto. No entanto, a nova gestão precisou 'driblar' a descortesia da equipe do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e chamou um chaveiro para abrir as portas da sede do governo.



O episódio inusitado foi revelado pelo blog da jornalista Natuza Nery, do portal 'G1', e explicita a desgastante relação entre os aliados de Lula e Bolsonaro durante a passagem de bastão. No domingo, 1º, a equipe responsável pela segurança e organização da cerimônia do novo presidente encontrou o gabinete presidencial, localizado no terceiro andar, trancado e sem chaves.

Um chaveiro foi chamado para destrancar a porta do gabinete presidencial. Com o problema resolvido, Lula despachou nesta quarta, 4, no Palácio do Planalto pela primeira vez desde a posse. Ao longo da transição, Lula vinha despachando de um hotel na área central de Brasília, local que trabalhou delegou tarefas até terça, 3.



"Hoje ao longo do dia terei reuniões no Palácio do Planalto com ministros do nosso governo. No final da manhã, também participo da cerimônia de posse como ministro do nosso vice-presidente Geraldo Alckmin. Muito trabalho a fazer. Vamos em frente! Bom dia a todos", publicou Lula em uma rede social.