Segundo Capobianco, a redução do desmatamento legal passará por políticas de incentivo à manutenção das áreas - Marcos Oliveira/Agência Senado

Segundo Capobianco, a redução do desmatamento legal passará por políticas de incentivo à manutenção das áreasMarcos Oliveira/Agência Senado

Publicado 05/01/2023 11:32 | Atualizado 05/01/2023 11:32

O futuro secretário executivo do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, João Paulo Capobianco, afastou a possibilidade de mudança do Código Florestal para eliminar o desmatamento no país. A declaração foi dada a jornalistas, após a cerimônia de posse da ministra Marina Silva , realizada nesta quarta-feira, 4, no Palácio do Planalto, em Brasília.