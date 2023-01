Tebet disse que ficou surpreendida com o convite de Lula para comandar o Planejamento - Reprodução: redes sociais

Publicado 05/01/2023 12:21

A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet (MDB0, disse nesta quinta-feira, 5, que o governo não vai descuidar dos gastos públicos. Durante a cerimônia de transmissão de cargo no Palácio do Planalto, a senadora também afirmou que o perfil da equipe econômica será "austero, mas conciliador".



"O cobertor é curto, não temos margem para desperdícios e erros. Caberá ao Orçamento enquadrar as propostas dentro das possibilidades orçamentárias. Teremos quatro anos para implementar as políticas que o Brasil precisa em educação, saúde, meio ambiente, segurança, moradia", declarou Tebet. "Não vamos descuidar do gasto público, seremos austeros, mas conciliadores", emendou.



A senadora ressaltou que o Programa de Parcerias e Investimentos (PPI), responsável por parcerias e concessões ao setor privado por parte do governo, será elaborado pelo ministro da Casa Civil, Rui Costa, mas que ela estará no conselho "ajudando e colaborando".



Costa, que esteve presente na solenidade, também citou o trabalho em conjunto no PPI. Na fase de montagem do ministério do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Costa e Tebet disputaram para suas pastas o programa, que acabou ficando com a Casa Civil.



Trabalho em médio e longo prazo



A ministra do Planejamento e Orçamento afirmou que recebeu do presidente Lula a determinação de trabalhar muito e de pensar o planejamento do país em médio e longo prazo.



Segundo ela, o governo de Jair Bolsonaro (PL) foi marcado pelo negacionismo, pelo discurso de ódio e pelos ataques à democracia. Entretanto, Tebet afirmou que a posse de Lula marcou o reencontro do Brasil com a história e o presidente não descansará enquanto os brasileiros não estiverem devidamente alimentados.



"O último domingo foi, sem dúvida, um dos dias mais importantes da nossa história. Um dia tomado por um misto de profunda alegria e de alívio reconfortante, depois de quatro anos de negacionismo à vida, ataques à Constituição, discursos de ódio, mentiras deslavadas, divisão entre os brasileiros", afirmou Simone Tebet.

"Quis Deus e o destino que eu participasse deste momento histórico. Como candidata à Presidência da República por uma frente democrática de partidos, eu ali ganhei a consciência da importância do papel que necessitava desempenhar: era preciso reposicionar o centro democrático, no Brasil", completou.