Engenheiro é morto por vizinho após soltar rojões para celebrar melhora do estado de saúde da mãeReprodução

Publicado 05/01/2023 22:31

São Paulo - O engenheiro de produção Francisco Nicolás Lopes Filho, de 38 anos, foi morto por um vizinho após ter soltado fogos de artifício para celebrar a melhora do estado de saúde da mãe, que tem câncer de mama, após tratamento de quimioterapia. O crime, que ocorreu na noite de segunda-feira, chocou a Vila Balneária, bairro com sítios e chácaras em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista.

Depois de autuado em flagrante, o aposentado Mário D’Amore Júnior, de 74 anos, teve a prisão preventiva decretada por suspeita do disparo que atingiu o ouvido esquerdo da vítima. Aos policiais, ele negou o crime, mas admitiu a posse de uma "arma de chumbinho". O armamento, de 4.5 mm, cano longo, foi localizado na sala da residência do suspeito.

Testemunhas afirmam que o D’Amore Júnior reclamou que o barulho dos rojões assustava os cavalos. O caso foi registrado como homicídio no 3.º Distrito Policial (DP) de São Bernardo do Campo

O Estadão tentou contato com a defesa, mas não teve retorno. Além de interromper o momento de felicidade da família de Lopes Filho, o tiro acabou também com o projeto dele de mudar-se para a Alemanha para se casar com a cantora lírica Jessica Leão, que vive em Berlim.