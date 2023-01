Fachada do Banco do Brasi - Marcelo Camargo/Agência Brasil

Fachada do Banco do BrasiMarcelo Camargo/Agência Brasil

Publicado 05/01/2023 15:31

Brasília - Alguns servidores do Banco do Brasil acompanharam um grupo de clientes do banco a uma viagem ao Catar durante a Copa do Mundo 2022 - Os cliente são ganhadores de uma promação da empresa de transações financeiras.

Segundo a coluna de Lauro Jardim em O GLOBO, 'a instituição [Banco do Brasil] pública negou acesso aos gastos com seus funcionários'. O banco disse à reportagem que as informações são sigilosas.

O banco justificou que a 'iniciativa', no caso a promoção, teve patrocínio da empresa privada (Visa) e dar publicidade às informações poderia ter 'impacto negativo' na 'concorrência no mercado'. Segundo a matéria, o banco não quis divulgar a identidade dos funcionários, nem suas funções.

A promoção divulgou um sorteio para 16 clientes e 16 pares de ingresso (um + acompanhante) para dois jogos da Copa, incluindo um da seleção brasileiro.

"O presente pedido é desarrazoado na medida que não é considerado de interesse público geral/coletivo e não contempla um dado contextualizado capaz de transmitir qualquer conhecimento em prol da sociedade, levando em conta que a relação do BB com a Visa na Promoção Imagina Vc no Catar foi estritamente de direito privado".