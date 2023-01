Exposição do estado de má conservação do Palácio da Alvorada viralizou nas redes sociais e incomodou Bolsonaro - Reprodução

Publicado 06/01/2023 13:49 | Atualizado 06/01/2023 13:52

Brasília - De férias em Orlando, nos Estados Unidos, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) se sentiu exposto e constrangido após as imagens da má conservação do Palácio da Alvorada viralizarem nas redes sociais. A primeira-dama Janja da Silva abriu as portas da residência oficial da presidência da República para a a equipe da 'Globonews' e revelou a falta de cuidado e de manutenção no prédio histórico.

"O que a gente percebe é a falta de cuidado, de manutenção... os pés dos móveis, que são de latão, não estão polidos. Os móveis não são os originais. A gente vai tentar recuperar isso", disse Janja ao longo do tour ao lado da jornalista Natuza Nery.

Infiltrações no teto, janela quebrada, tapetes rasgado, móveis danificados e ausência de objetos e obras de arte... O cenário encontrado deixou o marido e presidente, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), desolado, relatou Janja. A Bolsonaro restou o constrangimento, após os comentários negativos nas redes sociais. Aliados do ex-presidente revelaram que ele recebeu com surpresa e incômodo a 'exposição', assim como a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro.



A exposição do 'abandono' do Palácio da Alvorada repercutiu na classe política. Apoiadores de Bolsonaro classificaram o comportamento de Janja como desnecessária e como mais uma forma de cutucar o ex-presidente. Embora cobrem cortesia do governo eleito, vale lembrar que antiga gestão deixou todas cômodos do Palácio do Planalto trancados, incluindo o gabinete presidencial, e que foi preciso chamar um chaveiro para resolver o problema após a posse de Lula, no domingo, 1º.

Até uma ala que defende o legado de Bolsonaro desaprovou a conservação do Palácio do Planalto, como revelou o 'IG'. "Não aprovo a volta do atual presidente, mas a transparência é fundamental para a melhoria do país. Se o ex-presidente não cuidava do Planalto, é importante que os brasileiros tenham consciência disso", comentou um deputado eleito.