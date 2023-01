Familiares contam que o cachorro atacou o bebê quando a mãe se afastou para pegar um sabanote - Reprodução: TV Mirante

Publicado 07/01/2023 19:04 | Atualizado 07/01/2023 19:06

Um bebê, de apenas dez meses, morreu na noite da última sexta-feira, 6, após ser atacado por um cachorro da raça pitbull em Codó, no Maranhão. Segundo a Polícia Militar (PM), Ruan Miguel chegou a ser encaminhado para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), mas não resistiu aos ferimentos.

De acordo com a PM, a criança foi levada pela mãe para visitar a avó paterna, que criou o animal desde filhote. Por volta das 21h, a mãe decidiu dar um banho no filho no terraço da casa, onde o cachorro estava solto. Nesse momento, ele foi atacado pelo animal.

Familiares contam que o pitbull atacou o bebê quando a mãe se afastou para pegar um sabanote. O animal teria mordido a cabeça de Ruan Miguel e só soltou com a ajuda de dois homens que também estavam na casa.

Gravimente ferido, a criança foi levada para a UPA de Codó, mas não resistiu aos ferimentos. Apesar da tragédia, a família afirma que não irá sacrificar o animal.

O caso está sendo investigado pela 4ª Delegacia de Polícia de Codó.