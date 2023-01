Bolsonaristas radicais invadiram o Congresso Nacional - EVARISTO SA/AFP

Bolsonaristas radicais invadiram o Congresso Nacional EVARISTO SA/AFP

Publicado 08/01/2023 20:12 | Atualizado 09/01/2023 08:08

Até as 23h deste domingo (8), mais de 300 pessoas foram presas pela polícia após os atos golpistas violentos verificados em Brasília. Os detidos foram encaminhados para o Departamento de Polícia Especializada da Polícia Civil do Distrito Federal.

"Todos estão sendo encaminhados ao edifício-sede de nossa instituição. Estão sendo identificados e ouvidos nos autos do inquérito que investiga todos os atos criminosos ocorridos esta tarde na Esplanada dos Ministérios", informou a Polícia Civil do DF.

Boa parte dos bolsonaristas radicais que invadiram e destruíram o interior do Palácio do Planalto e do STF foram presos dentro dos próprios prédios por integrantes da Polícia do Exército, no segundo andar. Os terroristas deixaram para trás um rastro de destruição, quebrando Tvs, telefones, móveis e até mesmo obras de arte, como um quadro de Di Cavalcanti, que teve a tela perfurada.