Apoiadores de Jair Bolsonaro atacam veículo da Polícia Militar durante manifestaçõesSergio Lima / AFP

Publicado 09/01/2023 19:06

A Associação Brasileira de Medicina Diagnóstica (Abramed) manifestou repúdio, nesta segunda-feira, 9, contra as invasões promovidas por bolsonaristas nas sedes dos Três Poderes, em Brasília, neste domingo, 8. Em nota, a associação afirmou que "o Brasil não pode tolerar atos criminosos como este". A Abramed é responsável por 60% do volume de exames realizados pela saúde suplementar no país.

"Os ataques contra o Congresso Nacional, o Supremo Tribunal Federal e o Palácio do Planalto são uma ameaça grave ao Estado Democrático de Direito e ao povo brasileiro, e ferem princípios defendidos pela ABRAMED, como o respeito às leis, principalmente, à Constituição da República Federativa do Brasil", afirmou.

"O Brasil não pode tolerar atos criminosos como este, por isso, a ABRAMED defende todas as iniciativas que possam identificar e punir rapidamente os envolvidos, sejam articuladores ou financiadores, inclusive, os que se omitiram a cumprir seu papel".

A Associação Brasileira das Clínicas de Vacinas (ABCVAC) também se pronunciou contra as invasões ocorridas em Brasília e registrou profunda preocupação. "A democracia é condição fundamental para a garantia do direito à saúde e imprescindível para que o Brasil avance nas questões sociais e econômicas", disse em nota.

Além disso, reiterou apoio às medidas do Estado para o restabelecimento imediato da ordem, assim como as ações que impeçam, em outras regiões do país, novos atos de mesma natureza.