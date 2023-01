Brasil

Homem é preso após tentar atirar em manifestantes de ato 'Pró-Democracia' em SP

De acordo com a polícia, suspeito estaria hospedado em hotel por onde os manifestantes passavam no centro da capital paulista e teria atirado contra as pessoas, mas a arma falhou

Publicado 10/01/2023 16:28 | Atualizado há 1 hora