Valdemar da Costa Neto vem sendo pressionado para se afastar de BolsonaroEVARISTO SA / AFP

Publicado 10/01/2023 17:21

O PL já planeja um meio para abandonar Jair Bolsonaro como forma de salvar o próprio pescoço. Políticos do partido no Brasil todo estão pressionando o presidente da sigla, Valdemar da Costa Neto, para que ele se afaste do ex-presidente enquanto há tempo para salvar a legenda e evitar que toda a estrutura partidária acabe sendo afetada pelo que virá pela frente.



Um prefeito influente do PL confirmou nesta terça-feira, 10 as informações. "Não há mais condições do Bolsonaro continuar no PL. Ou o Valdemar toma uma posição ou vai ter debandada geral porque a classe política não pode deixar cair no colo uma bucha que não é nossa", garante. Ele revelou que prefeitos e vereadores de todo o país já enviaram mensagem ao cacique.

Além deles, deputados estaduais e federais também querem que Bolsonaro seja afastado do PL e que o partido não pague salário para o ex-presidente, como havia sido combinado anteriormente. "O PL já está sofrendo reprimenda e depois das invasões vai ser pior. O Valdemar precisa salvar o partido e não pensar no Bolsonaro", conta um deputado federal eleito.

O presidente da legenda, porém, tem uma sinuca de bico para resolver. Não é tão simples afastar Bolsonaro e pronto, já que foram eleitos deputados federais em todos os estados, além de governadores e senadores, surfando na onda do bolsonarista. Alguns parlamentares se mostram extremamente fieis ao ex-presidente, como é o caso de Bia Kicis, que assumiu a presidência da sigla no Distrito Federal.



"Não é uma equação fácil, por isso é preciso cuidado. O Valdemar está ouvindo diversos conselheiros antes de tomar a decisão, mas ele quer conversar com o Bolsonaro primeiro", revelou um assessor da legenda. Mesmo que o cacique opte por ficar ao lado do ex-presidente , a situação vai sair do controle e ele terá de enfrentar uma debandada geral.



"O Bolsonaro virou um passivo e não um ativo para o PL. Tudo o que acontecer com ele vai cair no colo do partido se o presidente não fizer algo", revela o prefeito. Nos corredores de Brasília, a aposta é que Bolsonaro acabará deixando a sigla para evitar um processo disciplinar e que o bolsonarismo, mesmo ocupando parte importante da legenda, vai perder a queda de braço. "É ele ou a gente", conclui um político do PL.