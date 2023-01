CGU liberou a lista de visitas à Michelle Bolsonaro, ex-primeira-dama, no Palácio da Alvorada - AFP

CGU liberou a lista de visitas à Michelle Bolsonaro, ex-primeira-dama, no Palácio da AlvoradaAFP

Publicado 11/01/2023 13:40 | Atualizado 11/01/2023 13:48

Brasília - O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) derrubou o primeiro sigilo de 100 anos imposto de 100 anos imposto pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). O jornal 'O Estado de S. Paulo' teve acesso à lista de visitas recebidas pela ex-primeira dama Michelle Bolsonaro no Palácio da Alvorada. Entre dezembro de 2021 e 2022, ela recebeu 565 visitantes, como pastores, cabeleireira, estilista, entre outros.

Nídia Limeira de Sá, diretora de Acessibilidade e Apoio a Pessoas com Deficiência do Ministério da Educação, foi quem mais vezes visitou Michelle Bolsonaro na residência da Presidência: 51 vezes. O ministro da Secretaria de Comunicação (Secom) Paulo Pimenta divulgou nesta quarta (11), em suas redes sociais, a informação de que o governo federal conseguiu derrubar o primeiro sigilo imposto pela gestão passada.

CAIU O PRIMEIRO SIGILO: Após revisão da CGU, por determinação de @LulaOficial, o primeiro sigilo de 100 anos determinado pelo governo anterior foi levantado. Trata-se de 565 registros de entrada na residência oficial e abrange o período de dezembro de 2021 a dezembro de 2022. — Paulo Pimenta (@DeputadoFederal) January 11, 2023

No dia 1º de janeiro, Lula assinou um decreto em 1º de janeiro com o pedido de revisão dos sigilos de Bolsonaro pela Controladoria-Geral da União (CGU). O pedido do jornal 'O Globo', por meio da Lei de Acesso à Informação (LAI), relacionado ao acesso a dados relacionados ao cartão de vacina do ex-presidente Jair Bolsonaro foi negado pelo Ministério da Saúde. A decisão da pasta ainda é passível de recurso à CGU.