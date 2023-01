Anielle Franco e Sonia Guajajara tomam posse como ministras

Rio - A jornalista Anielle Franco (PT) e a ativista indígena Sonia Guajajara (Psol) tomaram posse como ministras da Igualdade Racial e dos Povos Indígenas, respectivamente. A cerimônia aconteceu na noite desta quarta-feira (11), no Palácio do Planalto, com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), do vice Geraldo Alckmin, da primeira-dama Rosangela Silva, entre outros.

