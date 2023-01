Cristiano Zanin é ameaçado em banheiro de Aeroporto - Reprodução/Twitter

Publicado 11/01/2023 19:29

O advogado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Cristiano Zanin, sofreu agressões verbais enquanto escovava os dentes em um dos banheiros do Aeroporto Internacional de Brasília nesta quarta-feira, 11.



No vídeo que circula nas redes sociais é possível ver o agressor chamar Zanin de "corrupto", "bandido", e o classificar como "o pior advogado que pode existir". O advogado em nenhum momento responde às agressões.

— Jornal O Dia (@jornalodia) January 11, 2023

Zanin também recebe ameaças do homen que afirma ter "Vontade de meter a mão na orelha de um cara desses". O agressor ainda diz o advogado deveria "tomar um pau de todo mundo que está andando pela rua".

Cristiano Zanin é advogado pessoal do presidente Lula e atuou na coordenação jurídica da campanha das Eleições de 2022. Ele defendeu o chefe do Executivo nos processos referentes às condenações da Lava Jato e obteve a anulação dos casos, no Supremo Tribunal Federal (STF).