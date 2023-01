Homem é atingido na cabeça por raio enquanto trabalhava em obra no Paraná - Arquivo pessoal

Homem é atingido na cabeça por raio enquanto trabalhava em obra no Paraná Arquivo pessoal

Publicado 12/01/2023 15:36

Curitiba - Um pedreiro, de 50 anos, foi atingido por um raio na cabeça e no tórax na cidade de Castro, no Paraná, na última quarta-feira (11). Segundo testemunhas, o homem teria sofrido uma descarga elétrica enquanto trabalhava em uma obra na área rural do município.

Após ser atingido, o homem foi socorrido por colegas de trabalho e levado para Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade.

Ele precisou ser intubado e, logo depois, transferido para hospital de Ponta Grossa por conta de complicações no estado de saúde, apontou a equipe médica.

Nesta quinta-feira (12), o trabalhador ainda permanecia internado na instituição, no entanto, a segundo o hospital, ele deverá ser transferido para o Hospital Evangélico de Curitiba.