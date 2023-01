Fortes temporais atingem diversas áreas do país; veja quais | Brasil | O Dia

De acordo com a Climatempo, a chuva persiste na região Sul do Brasil, com destaque para os estados de Santa Catarina e Paraná - Estadão

De acordo com a Climatempo, a chuva persiste na região Sul do Brasil, com destaque para os estados de Santa Catarina e ParanáEstadão

Publicado 16/01/2023 13:33

A semana se inicia com fortes temporais se espalhando por diversas regiões do país. Nesta segunda-feira, 16, a presença da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) é responsável pelas fortes chuvas que atingem, principalmente, os estados do Amapá, Amazonas, Maranhão e o norte do Ceará, com potencial para tempestades severas, altos volumes e chuva frequente, de acordo com a Climatempo.



Em São Paulo, os próximos dias seguem com condições típicas de verão, ou seja, sol entre nuvens, temperaturas elevadas e pancadas de chuva no período da tarde, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da Prefeitura de São Paulo.



O calor também favorece temporais severos sobre o sul do Pará e Acre, assim como Tocantins e Mato Grosso do Sul. "Também há previsão de fortes pancadas de chuva pela Bahia, em especial na área oeste, sobre o Piauí, no oeste, centro e leste de Pernambuco, em parte de Sergipe, Alagoas, no oeste da Paraíba e do Rio Grande do Norte", afirma a Climatempo.



De acordo com a Climatempo, a chuva também persiste na região Sul do Brasil, com destaque para os estados de Santa Catarina e Paraná.



"Há risco de chuva muito volumosa, com chances de alagamentos no Vale do Itajaí, na Grande Florianópolis, litoral do Paraná e região metropolitana de Curitiba", afirma o serviço de meteorologia.



São Paulo

Um homem, de 54 anos, morreu dentro de sua casa ao ser atingido por uma árvore que caiu, em razão da chuva, em Santo André. O forte temporal que atingiu a região metropolitana de São Paulo na tarde do último domingo, 15, também provocou diversos pontos de alagamentos.



Na capital paulista, a semana começou abafada com chuvas isoladas e termômetros oscilando em torno dos 20,6°C durante a madrugada.



No decorrer do dia o tempo permanece abafado, com sol entre nuvens e temperaturas em elevação, podendo a máxima atingir 30ºC, de acordo com o CGE.



Entre a tarde e o início da noite, no entanto, as instabilidades voltam a ganhar força, provocando o retorno das pancadas na capital e na Grande São Paulo.



"Há condições para pontos de moderada a forte intensidade com raios e rajadas de vento, o que em conjunto com o solo já encharcado mantém elevado o potencial para formação de alagamentos, queda de árvores e deslizamentos de terra", afirma o CGE.



Na terça-feira, 17, a temperatura deve variar entre 19ºC e 30ºC. Na quarta-feira, 18, permanecem as condições de sol entre nuvens e tempo abafado. Os termômetros variam entre 19°C e 29°C.

"As chuvas devem continuar ocorrendo na forma de pancadas de até forte intensidade, associadas com raios e rajadas de vento, que permanecem concentradas principalmente entre o fim da tarde e o início da noite", diz o CGE.