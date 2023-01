MPF investiga relação entre ataques em Brasília e a torres de energia - Sergio Lima / AFP

Publicado 18/01/2023 18:03

O Ministério Público Federal (MPF) informou nesta quarta-feira, 18, que está investigando a suposta ligação entre ataques a torres de transmissão de energia e os atos antidemocráticos de 8 de janeiro. Desde a ocorrência dos atos, pelo menos quatro torres foram derrubadas no país.

Para auxiliar a apuração, o subprocurador da República Carlos Frederico Santos, chefe do grupo de investigação dos atos, pediu informações para a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) sobre dados e eventuais provas colhidas durante os ataques.

Desde a noite do dia 8, houve pelo menos quatro torres derrubadas (três em Rondônia e uma no Paraná) e 12 danificadas (quatro no Paraná, duas em São Paulo e seis em Rondônia).

Ontem (17), o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, disse que os atos de vandalismo terão “resposta e punição vigorosas” do poder público.