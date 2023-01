Josué deve receber o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, no próximo dia 30 - AFP

Publicado 19/01/2023 17:53

Brasília - A Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) emitiu nota nesta quinta-feira, 19, informando que o empresário Josué Gomes da Silva, dono da Coteminas, segue como presidente da entidade e está no exercício pleno de suas funções. A manifestação vem três dias após a assembleia na qual sindicatos insatisfeitos com a gestão de Josué votaram pela destituição do presidente, num racha inédito na história da entidade.

Essa votação, no entanto, é considerada internamente como sem validade, por não ter sido convocada com antecedência e realizada quando representantes dos setores de maior peso, e apoiadores de Josué, já tinham deixado a sede da federação na avenida Paulista.

Nos últimos dias, Josué não deixou o exercício do cargo e deve receber no próximo dia 30 o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, conforme apuração da reportagem.