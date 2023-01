Polícia Federal divulgou ainda um email para que as denúncias sejam encaminhadas - Sergio Lima / AFP

Publicado 20/01/2023 08:55

Rio - A Polícia Federal prendeu cinco pessoas nesta sexta-feira (20) na primeira fase da Operação Lesa Pátria. O objetivo da ação é identificar pessoas que participaram, financiaram ou fomentaram os atos golpistas do dia 8 de janeiro. Os policiais pretendiam cumprir oito mandados de prisão preventiva e 16 mandados de busca e apreensão, expedidos pelo Supremo Tribunal, nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso do Sul e Distrito Federal.

Até as 9h, haviam sido presos Ramiro Alves Da Rocha Cruz Junior, conhecido como Ramiro dos Caminhoneiros; Randolfo Antonio Dias; Renan Silva Sena e Soraia Bacciotti. As identidades foram reveladas pelo portal G1.



Durante a operação, os agentes apreenderam celulares, computadores e dinheiro vivo.

A Polícia Federal divulgou ainda um email para que as denúncias sejam encaminhadas. São informações sobre a identificação de pessoas que participaram, financiaram ou fomentaram os atos: denuncia8janeiro@pf.gov.br.

Os fatos investigados constituem, em tese, os crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado, associação criminosa, incitação ao crime, destruição e deterioração ou inutilização de bem especialmente protegido.

As investigações continuam em curso e a Operação Lesa Pátria se torna permanente, com atualizações periódicas acerca do número de mandados judiciais expedidos, pessoas capturadas e foragidas.



Confira a relação dos mandados de busca e apreensão por estados:

7 SP

5 DF

1 MS

1 RJ

1 MG

1 GO



Relações de mandados de prisão por estado:

2 DF

1 MG

1 RJ

1 MS

3 SP

No dia 8 de janeiro o Palácio do Planalto, o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal foram invadidos por grupo que promoveu violência e dano generalizado contra os imóveis, móveis e objetos daquelas instituições.