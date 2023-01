Lula terá uma reunião bilateral com o presidente da Argentina, Alberto Fernández, nesta segunda-feira, 23, em Buenos Aires - Ricardo Stuckert

Lula terá uma reunião bilateral com o presidente da Argentina, Alberto Fernández, nesta segunda-feira, 23, em Buenos AiresRicardo Stuckert

Publicado 20/01/2023 21:52

Brasília - Com o objetivo de imprimir uma "marca latina" no início de seu mandato na primeira viagem internacional após a posse, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva vai na próxima semana a Argentina e ao Uruguai. Durante a agenda, o petista também deve se reunir com o presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, e com o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro.

Na segunda-feira, 23, Lula terá uma reunião bilateral com o presidente da Argentina, Alberto Fernández, e na terça o petista participa, em Buenos Aires, da Cúpula da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos. O Brasil retornou à Celac no dia 5 de janeiro, três anos após o ex-presidente Jair Bolsonaro deixar o grupo. O encontro entre Lula e Díaz-Canel e Maduro deve ocorrer durante a Celac.

Para o secretário de Américas do Ministério de Relações Exteriores, embaixador Michel Arslanian Neto, o encontro de Lula com Maduro é "natural" após o governo brasileiro determinar a reabertura da embaixada em Caracas. "Mas temos que ver, essas reuniões são sempre movimentadas, não dá para cravar se terá reunião", disse.

Neto disse que a visita a Argentina terá uma dimensão "claramente política" para o "relançamento da relação bilateral" entre os dois países.

Na quarta-feira, Lula faz uma visita de Estado ao presidente uruguaio, Lacalle Pou, em Montevidéu.