O chanceler da Alemanha, Olaf Scholz condenou os ataques golpistas protagonizados em Brasília no dia 8 de janeiro - AFP

Publicado 21/01/2023 12:05

Brasília - Após a presença do presidente da Alemanha, Frank-Walter Steinmeier, na cerimônia de posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o embaixador alemão no Brasil, Heiko Thoms, confirmou a viagem do chanceler Olaf Scholz ao Brasil no dia 30 de janeiro.

"O chanceler da Alemanha acabou de confirmar a sua vinda ao Brasil no dia 30 de janeiro. Ele e a delegação de representantes do setor econômico da Alemanha se reunirão com o Presidente Lula e outros representantes do governo", publicou o embaixador em seu perfil no Twitter.



Além do debate sobre os planos e possíveis parcerias na questão ambiental, retomada com o anúncio do desbloqueio do governo alemão de 35 milhões de euros, cerca R$ 200 milhões, para o Fundo Amazônia, o enfrentamento à escalada do extremismo político nos dois países estará na pautas dos dois líderes. Um dia após os atos golpistas na Praça dos Três Poderes, em Brasília, Olaf Scholz condenou a invasão e a depredação dos patrimônios brasileiros.

"A extrema-direita existe hoje no mundo todo. Aqui no Brasil nós ganhamos as eleições, e agora precisamos derrotar essa narrativa fascista. Por isso precisamos exigir que as forças democráticas se manifestem, independente do partido. A democracia é a única possibilidade de construirmos uma nação forte", disse Lula, em entrevista à Globonews.

O próprio presidente da República havia antecipado a visita do premiê alemão, que é mais uma sinalização da retomada do Brasil ao cenário mundial após o período de isolamento sob a gestão de Bolsonaro. Lula abre a agenda internacional na Argentina, onde participa, na segunda e na terça-feira, 23 e 24, da reunião de cúpula da Comunidade dos Estados Latino-Americanos e Caribenhos (Celac).

Na sequência, segue para o Uruguai para reuniões bilaterais com o presidente Luis Alberto Lacalle Pou e autoridades locais. Em fevereiro, Lula tem encontro marcado na Casa Branca, em Washington, com Joe Biden, presidente dos Estados Unidos. Em março, o chefe do Executivo vai à China, maior parceiro comercial do Brasil, para estreitar as relações com o presidente Xi Jinping.