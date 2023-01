Lula terá uma reunião bilateral com o presidente da Argentina, Alberto Fernández, nesta segunda-feira, 23, em Buenos Aires - Ricardo Stuckert

Publicado 22/01/2023 08:59

Brasília - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) embarca neste domingo, 22, para a Argentina, onde participará da 7ª Cúpula de Chefas e Chefes de Estado da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos (Celac) na segunda e terça-feira, 23 e 24. Na primeira viagem internacional desde que assumiu o novo mandato, Lula inicia a "reconstrução de pontes" com parceiros do Mercosul e vizinhos do continente, uma política - diplomática, ideológica e comercial - que nunca foi prioridade do governo de Jair Bolsonaro (PL).

A expectativa é que o presidente desembarque em Buenos Aires na noite deste domingo. Em grave crise econômica, o presidente da Argentina, Alberto Fernández, recebe o chefe do Executivo brasileiro com esperança na retomada das relações, em especial na área econômica. Outros vizinhos isolados nos últimos quatro anos estão na fila pelo mesmo motivo. Na quarta, 24, Lula segue para o Uruguai, onde terá reuniões bilaterais com o presidente Luis Alberto Lacalle Pou e autoridades locais.



A comitiva que acompanhará o presidente brasileiro ainda não está fechada, mas os ministros Fernando Haddad (Fazenda) Paulo Pimenta (Secretaria de Comunicação Social) são nomes dados como certo, assim como a primeira-dama Janja da Silva.

Na Argentina, a agenda de Lula prevê o seguinte roteiro: oferenda de flores na Plaza San Martín;

reunião na Casa Rosada com o presidente da Argentina, Alberto Fernández; encontro com empresários;

eventos culturais, como concerto musical com artistas argentinos e brasileiros no Centro Cultural Kirchner; e

participação na 7ª Cúpula de Chefas e Chefes de Estado da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos (Celac).

China e EUA



Após o período de isolamento diplomático sob a gestão Bolsonaro, o governo Lula está com a agenda cheia e tenta atender aos pedidos de chefes de Estado de vários países. No fim de janeiro, o presidente receberá em Brasília o chanceler da Alemanha, Olaf Scholz. A expectativa é de anunciar acordos entre os dois países.

Em fevereiro, Lula tem encontro marcado na Casa Branca, em Washington, com Joe Biden, presidente dos Estados Unidos. Em março, o chefe do Executivo vai à China, maior parceiro comercial do Brasil, para estreitar as relações com o presidente Xi Jinping.