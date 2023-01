Eustáquio foi secretário-executivo adjunto do próprio MME e, depois, migrou para a pasta da Infraestrutura - Ministério da Infraestrutura/Divulgação

Publicado 22/01/2023 21:35

Brasília - A Casa Civil vetou o nome de Bruno Eustáquio para ser o número 2 do Ministério de Minas e Energia (MME), disseram fontes próximas ao governo, sob condição do anonimato. O veto vem dias após o ministro Alexandre Silveira negar publicamente qualquer resistência do Planalto.

Ele disse que Eustáquio, que trabalhou na estruturação da privatização da Eletrobras, era um "grande técnico" e, portanto, um "bom nome" para a pasta. A reportagem apurou que a decisão de barrar a indicação partiu do próprio ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa (PT), e de sua secretária-executiva, Miriam Belchior (PT).

