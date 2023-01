Alckmin se reuniu com executivo da União Europeia no Planalto - Cadu Gomes/Planalto

Alckmin se reuniu com executivo da União Europeia no PlanaltoCadu Gomes/Planalto

Publicado 23/01/2023 19:10

O presidente em exercício Geraldo Alckmin (PSB) se reuniu, nesta segunda-feira (23), com Frans Timmermans, vice-presidente Executivo da Comissão Europeia. O encontro aconteceu no Palácio do Planalto.



A reunião teve como tema principal a consolidação das relações de parceria estratégica entre o Brasil e a União Europeia, que existe de 2007. Além disso, a visita do alto executivo do bloco europeu teve o objetivo de abordar o compromisso brasileiro em relação à pauta ambiental.



Nas suas redes sociais, o vice-presidente brasileiro pontuou que levou para o encontro o tema da candidatura de Belém para sediar a COP 30, em 2025.

"Falamos também sobre a importância da candidatura de Belém do Pará para sediar a COP 30 em 2025. Ainda tratamos da relevância do acordo de livre comércio MERCOSUL-UE sobre o qual reiteramos o comprometimento de ambas as partes com a sua entrada em vigor", escreveu.

Timmermans também usou a sua ocnta oficial do Twitter para celebrar o encontro com Alckmin. Ele ainda ressaltou que o o Brasil retornou ao cenário internacional desde que Lula assumiu o poder no início do mês.



"Ótimo falar com o vice-presidente @GeraldoAlckmin.O Brasil está de volta ao cenário internacional. A União Europeia está pronta para trabalhar com o Brasil em clima e meio ambiente, multilateralismo e comércio: agora temos uma janela de oportunidade para demonstrar que o comércio pode ser livre, justo e sustentável", publicou.

Alckmin presidente em exercício pela primeira vez



Alckmin assumiu, na noite deste domingo (22), pela primeira vez o cargo de presidente em exercício. Isso porque Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deixou o espaço aéreo brasileiro em direção à Argentina, em sua primeira viagem internacional como chefe do Executivo.



No roteiro da primeira viagem internacional do petista está houve um encontro com o presidente argentino, Alberto Fernández, já na segunda-feira. Ele também participará da 7ª Cúpula da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos, com a presença de líderes de países das respectivas regiões, que acontece na terça-feira (24). Na quarta (25) à noite, o presidente embarcará para o Uruguai.



O vice-presidente, que também é ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, era filiado do PSDB - partido de direita que ajudou fundar - e surpreendeu a todos com sua decisão de aceitar ser vice na chapa de Lula, do PT - principal partido de esquerda do Brasil.