Durante o encontro, a ministra Daniela Carneiro apresentou ao ministro Juscelino Filho, um estudo sobre o tema desenvolvido pelo Ministério do Turismo - Roberto Castro/ MTur

Durante o encontro, a ministra Daniela Carneiro apresentou ao ministro Juscelino Filho, um estudo sobre o tema desenvolvido pelo Ministério do TurismoRoberto Castro/ MTur

Publicado 24/01/2023 15:44 | Atualizado 24/01/2023 15:46

Brasília - A ministra do Turismo, Daniela Carneiro, se reuniu na manhã desta terça-feira (24/01) com o ministro das Comunicações, Juscelino Filho, para tratar da melhoria da conectividade à internet nos principais destinos turísticos do Brasil. O objetivo é ampliar a competitividade do país frente a outros destinos mundiais. Durante o encontro, a ministra Daniela apresentou ao ministro Juscelino um estudo sobre o tema desenvolvido pelo Ministério do Turismo.

“Cerca de 74% dos destinos considerados estratégicos para o turismo brasileiro não contam com internet pública e gratuita e precisamos resolver essa questão para garantir mais competitividade ao nosso país”, comentou a ministra utilizando dados do estudo que deve ser atualizado pelo Ministério do Turismo, a pedido do ministro das Comunicações.



A ministra do Turismo, Daniela Carneiro, e o ministro das Comunicações, Juscelino Filho, se reuniram para tratar da melhoria da conectividade à internet nos principais destinos turísticos do Brasil Roberto Castro/ MTur

“Nosso foco é a inclusão digital. Temos o mecanismo e queremos atender a demanda do setor do turismo. Vamos montar esse grupo de trabalho e entender qual é a infraestrutura que temos que levar e como executar. Abrir parcerias, o que for preciso”, comentou Juscelino. A ideia é que a partir do novo estudo sejam definidos os destinos prioritários para receber a infraestrutura necessária para receber Internet 5G. Para avançar na questão, a ministra Daniela Carneiro sugeriu a criação de um Grupo de Trabalho para discutir o tema e dar andamento a implementação da tecnologia nos destinos turísticos brasileiros.“Nosso foco é a inclusão digital. Temos o mecanismo e queremos atender a demanda do setor do turismo. Vamos montar esse grupo de trabalho e entender qual é a infraestrutura que temos que levar e como executar. Abrir parcerias, o que for preciso”, comentou Juscelino.

ESTUDO – Uma pesquisa realizada em 2020, pelo Ministério do Turismo, apontou que 74% das 30 rotas turísticas estratégicas que agrupam 158 municípios não ofereciam internet gratuita em seus principais atrativos. Os principais motivos apontados foram a falta de planejamento e de estrutura local.