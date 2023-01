Deputado federal Ubiratan Sanderson (PL-RS) - Reprodução/Câmara dos Deputados

Deputado federal Ubiratan Sanderson (PL-RS)Reprodução/Câmara dos Deputados

Publicado 26/01/2023 18:49

Apoiador do ex-presidente Jair Bolsonaro, o deputado federal Ubiratan Sanderson (PL-RS) disse que irá protocolar um pedido de impeachment do presidente Luiz Inácio Lula da Silva após o petista classificar a cassação da ex-presidente Dilma Rousseff como um "golpe de Estado" durante viagem à Argentina.



Em uma publicação no Instagram nesta quinta-feira, 26, Sanderson postou uma foto com um texto afirmando que Lula já teve seu "primeiro pedido de impeachment" protocolado. A imagem foi compartilhada no Twitter pelo deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP). "Não vamos dar descanso", disse o filho do ex-presidente. Ao Estadão, a assessoria da Câmara dos Deputados informou que o pedido ainda não foi localizado.