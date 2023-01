Apoiadores de Jair Bolsonaro fazem vigília em frente à mansão que hospeda o ex-presidente na terra da Disney - AFP

Publicado 27/01/2023 16:28

Orlando - O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) avalia esticar o período de férias em Orlando, nos Estados Unidos. Com o visto diplomático válido até a próxima segunda-feira, 30, ele iniciou o processo de mudança da categoria do visto A para o B2 (turismo). Com o risco de ficar em situação irregular no país, com a possibilidade de até ser deportado para o Brasil, Bolsonaro deu entrada na documentação para regularizar a situação, como revelou a coluna da jornalista Bela Megale, do 'Globo'.

Com a efetivação da mudança de status, o ex-presidente tem a possibilidade de permanecer por mais três meses nos Estados Unidos. A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro foi flagrada desembarcando em Brasília na noite de quinta-feira, 26, após acompanhar o marido na viagem iniciada no dia 30 de dezembro de 2022 . A decisão de Bolsonaro de seguir, até o fim de fevereiro, na mansão do ex-lutador José Aldo, apoiador e multicampeão do UFC, contraria as declarações do presidente do PL, Valdemar Costa Neto, de que Bolsonaro desembarcaria no próxima semana.

Na mira do Supremo Tribunal Federal (STF), Bolsonaro é alvo de investigações paralelas da Procuradoria-Geral da República (PGR) e da Polícia Federal no inquérito que apura a mentoria dos ataques terroristas protagonizados em Brasília no domingo, 8. Sob pressão, Augusto Aras, presidente da PGR, cedeu ao pedido de investigação contra Bolsonaro por incitação aos atos golpistas que depredaram a Praça dos Três Poderes . A mudança de planos de Bolsonaro passaria pelo desastroso desgaste causados pelos últimos episódios.

Em meio ao impasse, o ex-presidente foi anunciado como a principal atração do evento organizado por bolsonaristas residentes nos Estados Unidos na terça-feira, 31: 'Grande Encontro em Orlando com o capitão Bolsonaro'. Para participar da homenagem e ter a chance de apertar a mão ou tirar uma foto com Bolsonaro, os apoiadores terão comprar ingressos que variam entre U$ 10 e U$ 50, cerca de R$ 53 e R$ 268. haverá três setores diferentes, incluindo áreas vip.