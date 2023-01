Valdemar Costa Neto disse que muitas pessoas o procuraram para propor formas de impedir a posse de Lula - EVARISTO SA / AFP

Valdemar Costa Neto disse que muitas pessoas o procuraram para propor formas de impedir a posse de LulaEVARISTO SA / AFP

Publicado 27/01/2023 18:26

Brasília - O presidente do Partido Liberal (PL), Valdemar Costa Neto, declarou que o ex-presidente Jair Bolsonaro não foi reeleito devido aos erros cometidos por sua gestão. Segundo Valdemar, os militares atrapalharam o governo durante o primeiro ano e meio da gestão e Bolsonaro "errou demais na pandemia". A afirmação foi feita durante entrevista para a CNN Brasil.

"Bolsonaro só não foi reeleito em primeiro turno pelos erros que cometeu no começo do governo, quando estava sozinho, apoiado por generais. Esse pessoal atrapalhou muito a vida dele. E na pandemia ele errou demais. Quando eu vi o PT colocando as falas dele [Bolsonaro] na pandemia, aquilo foi mortal", disse.



O político também afirmou que acredita que o ex-presidente tenha compreendido os erros que cometeu. "Tenho a impressão que ele tem consciência porque ele não cometeu mais esses erros depois. Ele evitava porque esses erros eram imperdoáveis. O povo não perdoou ele", finalizou.