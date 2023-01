Página oficial do PT está fora do ar desde o início da manhã deste domingo - Reprodução/Internet

Publicado 29/01/2023 12:26

O site oficial do Partido dos Trabalhadores (PT) sofreu uma ação de hackers na madrugada deste domingo, 29. A página, usada para divulgar informações sobre a legenda e ações do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), foi invadida e passou a exibir uma foto do ex-ator pornô Kid Bengala, que não foi eleito deputado federal por São Paulo nas eleições disputadas em 2 de outubro.

Além da imagem, uma mensagem criticando Lula também foi escritas. "Assim como o Brasil está f*dido com o molusco na presidência, a segurança de vocês também está", afirmaram os invasores. A página está fora do ar na manhã deste domingo, e o PT ainda não se manifestou sobre o ocorrido.