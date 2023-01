Mara Gabrilli - Divulgação: Senado

Após 19 anos, a senadora Mara Gabrilli anunciou nas redes sociais neste sábado, 28, que está deixando o PSDB. Com agradecimentos a José Serra, um tucano histórico, Gabrilli entra agora no partido de Gilberto Kassab, o PSD.



"Obrigada, José Serra, por me abrir as portas para a política. Serra e Gilberto Kassab foram os maiores impulsionadores de minha trajetória", escreveu. "Saio com gratidão do PSDB para o PSD, levando comigo a missão de continuar trabalhando pelo Brasil", continuou.



A publicação com o anúncio foi acompanhada por uma foto de Gabrilli com Serra e Kassab. A senadora já tinha trabalhado com ambos quando eles geriram a capital de São Paulo como prefeitos, trabalhando como Secretária da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida.

Gabrilli, que já atuou como vereadora e deputada federal por São Paulo, cumpre seu primeiro mandato como senadora, tendo sido eleita em 2019. Na eleição pela Presidência da República de 2022, foi candidata a vice na chapa de Simone Tebet (MDB).