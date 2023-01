Ministros do STF irão analisar processos de tema tributário - Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Publicado 31/01/2023 08:29

O Supremo Tribunal Federal (STF) retoma os julgamentos nesta quarta-feira, 1º. A solenidade de abertura do Ano Judiciário será realizada às 10h, no plenário da Corte, que foi alvo de depredação nos atos golpistas do dia 8 de janeiro.

No período da tarde, ocorrerá a primeira sessão ordinária do ano, a partir das 15h, quando os ministros do STF irão analisar processos de tema tributário.



Entre as pautas de destaque neste semestre, estão processos sobre o uso da Taxa Referencial (TR) para a correção monetária do FGTS e a proibição da exploração e comércio do amianto crisotila no país.



Outros temas são:



- possibilidade de a polícia acessar dados de telefone celular encontrado no local do crime



- regulamentação de visitas íntimas em presídios federais



- contrapartidas para adesão de estados e municípios ao Regime de Recuperação Fiscal (RRF)



- concessão de licença-maternidade à mãe não gestante, em união estável homoafetiva, quando a gestação da companheira decorrer de procedimento de inseminação artificial.



TSE



O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) também volta as atividades na quarta-feira. A sessão que marca a retomada dos trabalhos está marcada para as 19h. As pautas deste ano irão tratar de o julgamento de listas tríplices, agravos e tutela cautelar antecedente, conforme o tribunal.



No mesmo dia, os prazos dos processos em tramitação na Corte Eleitoral, que foram suspensos durante o recesso forense, passarão a vigorar.