Guilherme Boulos terá a missão de liderar as bancadas do PSOL e da Rede na Câmara dos Deputados - Reprodução: redes sociais

Guilherme Boulos terá a missão de liderar as bancadas do PSOL e da Rede na Câmara dos DeputadosReprodução: redes sociais

Publicado 31/01/2023 16:23

O Partido Socialismo e Liberdade (PSOL), junto ao Partido Rede e Sustentabilidade, anunciou nesta terça-feira, 31, que o deputado federal Guilherme Boulos liderará a bancada dos partidos na Câmara. O comunicado foi feito pelo partido no Twitter.

Em 2022, Boulos foi eleito o deputado federal mais votado pelo estado de São Paulo, chegando a mais de um milhão de votos. Ele ocupará o cargo de Sâmia Bomfim (PSOL-SP).



Com a posse, dez deputados estarão sob o comando de Boulos. São eles: Talíria Petrone (PSOL-RJ), Glauber Braga (PSOL-RJ), Chico Alencar (PSOL-RJ), Luiza Erundina (PSOL-SP), Tarcísio Motta (PSOL-RJ), Henrique Vieira (PSOL-RJ), Fernanda Melchionna (PSOL-RS), Célia Xakriabá (PSOL-MG), Erika Hilton (PSOL-SP) e Túlio Gadêlha (Rede-PE).

As parlamentares Marina Silva (Rede-SP) e Sonia Guajajara (PSOL-SP) se licenciaram dos cargos para assumir o Ministério do Meio Ambiente e dos Povos Originários, respectivamente. No lugar das ministras, Luciene Cavalcante (PSOL-SP) e Ivan Valente (PSOL-SP) assumiram as cadeiras.



Esta quarta-feira, 1, marca também a posse dos senadores eleitos em 2022. Entre os 27 eleitos, apenas cinco compõem a parcela que foi reeleita. São eles: Davi Alcolumbre (União-AP), Omar Aziz (PSD-AM), Otto Alencar (PSD-BA), Romário (PL-RJ) e Wellington Fagundes (PL-MT). Dos 22 candidatos que não retornaram ao cargo, oito se candidataram, mas não conseguiram votos suficientes. Até o momento, apenas três ocupam novos cargos no governo. Alexandre Silveira (PSD-MG) agora é ministro de Minas e Energia, Simone Tebet (MDB-MS) comanda a pasta do Planejamento e Jean Paul Prates (PT-RN) é o novo presidente da Petrobras.