Cappelli diz que quebra de confiança motivou intervenção na segurança do DF - Marcelo Camargo/Agência Brasil

Cappelli diz que quebra de confiança motivou intervenção na segurança do DFMarcelo Camargo/Agência Brasil

Publicado 31/01/2023 18:21

A intervenção federal na segurança pública do Distrito Federal chega ao fim nesta terça-feira, 31. Após 24 dias à frente das forças distritais de segurança, o secretário-executivo do Ministério da Justiça e Segurança Pública nomeado interventor federal, Ricardo Cappelli, faz um balanço positivo das ações adotadas para, em suas palavras, restabelecer a disciplina e a hierarquia no setor.



Cappelli comentou algumas das principais conclusões do relatório que entregou ao Supremo Tribunal Federal (STF) na última sexta-feira (27), quando destacou que a entrega do documento não era “um ponto de chegada, mas sim um "ponto de partida” para subsidiar a continuidade das investigações sobre os ataques ao Palácio do Planalto, ao Congresso Nacional e à sede do Supremo Tribunal Federal (STF), ocorridos em 8 de janeiro.



Cappelli voltou a destacar o que classifica como “falhas operacionais” no esquema de segurança montado e a dizer que o acampamento montado em frente ao Quartel-General do Exército, em Brasília, havia se tornado uma “incubadora de planos contra a democracia brasileira”.