Eduardo (PL) é o novo líder da minoria na Câmara dos Deputados - Wilson Dias/Agência Brasil

Publicado 01/02/2023 15:08

Brasília - O deputado federal eleito Eduardo Bolsonaro (PL) é o novo líder da minoria na Câmara dos Deputados nesta nova legislatura 2023. O bloco de oposição ao governo petista será comandado pelo o filho 'zero três' de Jair Bolsonaro (PL), que iniciou os trabalhos com críticas aos ministros do supremo.

Ao ser questionado se ele vai tentar amenizar os ânimos entre bolsonaristas e o governo petista, ele respondeu:

"Se o TSE abrisse uma investigação como se espera de todo serviço público... Que serviço público serve ao povo e não ao contrário. Não somos obrigados a confiar cegamente em nenhuma instituição! Democracia não é instituição forte, democracia é indivíduo forte", disse o deputado.

Em entrevista após juramento de posse dos parlamentares, Eduardo criticou o ministro do STF Luís Roberto Barroso, sugerindo que o ministro tenha interferido politicamente na tramitação de projeto de lei no Congresso.

"Agora realmente eu não vejo nenhuma democracia saudável pelo mundo com sistema eletrônico igual ao brasileiro, inclusive eu não vejo em nenhum lugar do mundo, ministros como o do TSE, Barroso, que ano passado chegou até a entrar no Congresso para falar com presidente de partido contra projeto de Lei", acusou o líder da minoria.