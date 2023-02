Lula afirmou que pode concorrer à reeleição, mas que esse não é o cenário-base - Marcelo Camargo/Agência Brasil

Publicado 02/02/2023 19:32

Brasília - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta quinta-feira, 2, ter certeza que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) participou "ativamente" dos atos golpistas de 8 de janeiro.

"Eu tenho certeza que Bolsonaro participou ativamente disso e ainda está tentando participar", declarou o petista em entrevista à RedeTV que vai ao ar nesta noite, a partir das 23h15. O portal UOL divulgou trechos da conversa com o jornalista Kennedy Alencar, que trabalha para os dois veículos. "Este cidadão preparou o golpe. Hoje eu tenho consciência e vou dizer aqui em alto e bom som", acrescentou.

Para Lula, Bolsonaro "é quase como um psicopata". "Ele não pensa, não raciocina. Ele vomita as coisas", disparou o presidente, para quem o rival político deve ser julgado por genocídio. "Ele deve ser julgado em algum momento por genocídio, não apenas no caso dos yanomami, mas no caso da covid-19", declarou o petista.

Reeleição?

Apesar das sinalizações de mandato único feitas ao longo da campanha, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta quinta, 2, que pode concorrer à reeleição, a depender do contexto do País em 2026 e se tiver saúde. O petista ressaltou, porém, que esse não é o cenário-base.

"Se eu puder afirmar agora, digo, não serei candidato em 2026", declarou Lula. "Agora, se chegar em um momento que tiver situação delicada e eu estiver com saúde, eu só posso ser candidato com saúde perfeita, com 81 de idade, energia de 40 e tesão de 30", acrescentou.