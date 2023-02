Briga entre passageiros provocou atraso de mais de uma hora no voo Salvador-São Paulo - Reprodução

Briga entre passageiros provocou atraso de mais de uma hora no voo Salvador-São PauloReprodução

Publicado 03/02/2023 13:20

Salvador - Uma briga entre passageiros antes da decolagem de um voo da Gol, que saía do Aeroporto Internacional de Salvador com destino a São Paulo, viralizou nas redes sociais nesta quinta-feira, 2. A confusão teria começado após uma mulher deixar filho, com deficiência, no assento reservado a outro passageiro. Os nomes dos envolvidos no caso não foram divulgados pela companhia aérea.

O voo atrasou cerca de uma hora por conta da confusão. Os vídeos mostram trocas de tapas, socos, chutes puxões de cabelo e de xingamentos entre passageiras. Uma delas quase perdeu o top cropped que vestia e chegou a ficar com os seios à mostra durante a briga. As pessoas envolvidas foram retiradas da aeronave e não seguiram viagem rumo a São Paulo. No total, 15 pessoas foram expulsas do voo.

aguardando alguém explicar o motivo da treta pic.twitter.com/F9bRcDjJ4u — luscas (@luscas) February 2, 2023

Em meio ao tumulto, comissários de bordo do avião e outros passageiros tentavam controla a caótica situação e separar as duas mulheres, sem sucesso. Oficialmente, a Gol não confirma a motivação da briga. Em nota, a companhia aérea lamentou o ocorrido.



"A Companhia lamenta todo ato de violência e reforça que as ações realizadas pela equipe de tripulantes foram tomadas com foco na Segurança, valor número 1 da GOL."