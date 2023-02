Atos antidemocráticos contra os Três Poderes ocorreram no dia 8 de janeiro - Marcelo Camargo/Agência Brasil

Atos antidemocráticos contra os Três Poderes ocorreram no dia 8 de janeiroMarcelo Camargo/Agência Brasil

Publicado 04/02/2023 13:17

A Procuradoria-Geral da República (PGR) denunciou mais 152 pessoas acusadas de participarem dos atos golpistas contra os Três Poderes, em Brasília, no dia 8 de janeiro. As denúncias foram feitas entre 31 de janeiro e 2 de fevereiro. Segundo a PGR, na manhã deste sábado, 4, o total de denunciados é de 653.

Ainda de acordo com a procuradoria, os denunciados foram detidos no acampamento em frente ao Quartel General do Exército, em Brasília, e estão presos em unidades do sistema prisional do Distrito Federal.

Eles são acusados por associação criminosa, que dá de um a três anos de prisão, e por incitar a animosidade entre as Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais, de três a seis meses de reclusão.

As denúncias foram assinadas por Carlos Frederico Santos, subprocurador-geral da República. De acordo com as peças, o acampamento no Quartel Geral do Exército apontava uma "evidente estrutura a garantir perenidade, estabilidade e permanência" dos manifestantes.

A PGR pede nas ações, que os envolvidos paguem uma indenização mínima "ao menos em razão dos danos morais coletivos evidenciados pela prática dos crimes imputados".