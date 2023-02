Familiares da Boate Kiss tem recebido golpes de estelionatários - Wilson Dias/Agência Brasil/Arquivo

Familiares da Boate Kiss tem recebido golpes de estelionatáriosWilson Dias/Agência Brasil/Arquivo

Publicado 04/02/2023 19:17

Supostos criminosos estão aplicando golpes nas famílias das vítimas da Boate Kiss que neste ano completou 10 anos que matou 242 e deixou mais de 600 feridos.



Os golpistas se passam por falsos funcionários de um advogado que representa alguns dos familiares. A Polícia Civil de Santa Maria (RS) está investigando o caso.



Para isso, os estelionatários mostram mensagem com dados pessoais das vítimas com direito até a um falso documento da Receita Federal para convencê-las. No documento explica que há indenizações na ordem de valores de R $70 mil a R $500 mil a receber , mas que para ter direito a isso, precisam depositar uma quantia para as pendências fiscais.



Pelo menos 10 pessoas teriam recebido contato dos criminosos, sendo que uma teria depositado o valor de R $3,7 mil em uma conta que eles diziam ser do escritório, segundo o advogado Luís Fernando Smaniotto que registrou um boletim de ocorrência.



“De todas as ações patrocinadas por mim, não existe nenhuma ação com trânsito em Julgado. Não existe, ainda, valores a receber. Não existe, ainda, sentença positiva ou negativa, procedente ou improcedente, que dará ou não direito a recebimento de valores indenizatórios sobre a tragédia. Então, gente, fica o alerta. E pedimos que desconsidere totalmente essas situações”, comentou o advogado.



De acordo com Smaniotto, o golpe começou justamente no dia 27 de janeiro, ou seja, há 10 anos do incêndio na boate Kiss . Até o momento, nenhuma pessoa foi responsabilizada pela tragédia.