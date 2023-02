Segundo a Polícia Militar, o condutor perdeu o controle da direção e desceu uma escadaria com o veículo - Reprodução/Redes Sociais

Publicado 04/02/2023 16:11

Colatina (ES) - Três pessoas morreram e duas ficaram feridas após um carro colidir contra uma casa na noite desta sexta-feira, 3, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo. De acordo com a Polícia Militar, o condutor perdeu o controle da direção e desceu uma escadaria com o veículo, que tinha cinco ocupantes.

O motorista, 23 anos, e uma adolescente, 17, morreram ainda no local do acidente, no bairro Santo Antônio. Uma menina de 7 anos e uma outra criança, 3, que não teve o sexo divulgado, foram socorridas por moradores da região e levadas ao Hospital Silvio Avidos. No entanto, a mais velha não resistiu aos ferimentos.

Uma mulher, 29, que estava presa às ferragens, segundo informações da PM, foi resgatada pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada ao mesmo hospital. Não há informações sobre o estado de saúde e a identificação das vítimas.

A perícia da Polícia Civil foi chamada para recolher os primeiros dois corpos. Posteriormente, a equipe foi acionada para ir à unidade de saúde retirar o corpo da criança que também veio a óbito.

Os corpos das vítimas foram encaminhados para o Serviço Médico Legal (SML) de Colatina. Eles passarão por necrópsia e, posteriormente, serão liberados para os familiares.