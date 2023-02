Passageiros reclamam de superlotação e de demora dos coletivos - Reprodução/Redes Sociais

Passageiros reclamam de superlotação e de demora dos coletivosReprodução/Redes Sociais

Publicado 06/02/2023 10:42 | Atualizado 06/02/2023 10:48

São Paulo - Passageiros de ônibus enfrentam dificuldades na manhã desta segunda-feira, 6, para conseguir se deslocar em São Paulo. Uma paralisação de funcionários da Viação Sambaíba afetou 41 linhas.

Os coletivos deveriam ter deixado as garagens ainda na madrugada, por volta das 4h20, mas só começaram a circular às 6h. A mobilização foi uma resposta dos trabalhadores contra demissões na empresa.



De acordo com a SPTrans, as linhas afetadas atendem bairros da Zona Norte da cidade, como Santana, Vila Maria e Tucuruvi. O órgão da prefeitura informou que a operação está sendo normalizada gradativamente ao longo da manhã.



O Plano de Apoio entre Empresas em Situação de Emergência (Paese) foi acionado, colocando ônibus substitutos para fazer as rotas. A paralisação ocorreu sem que houvesse a comunicação legal com antecedência de 72 horas, pegando os passageiros de surpresa. Nas redes sociais, diversas pessoas se manifestaram.

"Grande desrespeito. Fiquei mais de uma hora aguardando o ônibus e acabei de descobrir que os ônibus da Sambaíba estão em greve. Se não é o povo trabalhador para nos informar, estávamos parados até agora esperando posicionamento, SPTrans", desabafou um. "Pontos lotados e ônibus super cheios na Zona Norte de São Paulo por causa da paralisação", escreveu outra.

"Inferno está sendo depender da Sambaíba segunda-feira. Os ônibus estão daquele jeito", se queixou uma terceira pessoa. "Pior empresa de ônibus, resolve do nada fazer paralisação. Quem sofre com isso? O povo, que depende dessa empresa. Parabéns para vocês, porque além de ter funcionários sem preparo, ainda deixam o povo na mão", afirmou um quarto internauta.

Procurada, a empresa Viação Sambaíba não retornou o contato até a publicação desta matéria.

*Com informações da Agência Brasil