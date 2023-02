Ibama vai investigar afundamento de porta-aviões - Marinha do Brasil/Divulgação

Ibama vai investigar afundamento de porta-aviõesMarinha do Brasil/Divulgação

Publicado 06/02/2023 21:14 | Atualizado 06/02/2023 21:16

São Paulo - O Ibama vai apurar responsabilidades envolvendo a decisão de afundar, na sexta, o casco do porta-aviões São Paulo, em uma área a 350 quilômetros da costa brasileira, com profundidade de 5 mil metros. A decisão foi informada após o Estadão questionar o órgão sobre o assunto.

"O Ibama, no âmbito de suas competências legais, vai apurar responsabilidades e danos ao meio ambiente envolvendo o caso do porta-aviões São Paulo", declarou a autarquia vinculada ao Ministério do Meio Ambiente e Mudanças Climáticas.



Na quarta, o Ibama já tinha pedido à Marinha informações que permitissem avaliar alternativas para mitigação, reparação e salvaguarda do meio ambiente a partir de eventual naufrágio. O pedido foi realizado após a Marinha informar oficialmente, em 30 de janeiro, sua decisão de realizar afundamento controlado da embarcação. A medida foi justificada por avarias existentes no casco que comprometeriam a segurança.